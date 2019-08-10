 نجوم «الملك لير» و«3 أيام في الساحل» يتخلون عن الاجازة بسبب عروض العيد - بوابة الشروق
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نجوم «الملك لير» و«3 أيام في الساحل» يتخلون عن الاجازة بسبب عروض العيد

الملك لير
الملك لير

نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 5:34 م | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 5:34 م

كشف مصدر مسؤول بـ«كايرو شو» المنتجة لمسرحيتي «الملك لير» ليحيى الفخراني، و«3 أيام في الساحل» لمحمد هنيدي، أن نجوم العرضين تخلوا عن إجازة عيد الأضحي المبارك، واكتفوا بالتواجد العائلي مع أسرهم أول يوم العيد فقط، لإنطلاق العروض بداية من ثاني أيام العيد على مسرحي «كايرو شو» بالتجمع الخامس والسادس من أكتوبر.

يذكر أن مسرحية «الملك لير» رائعة شكسبير الخالدة، من إخراج تامر كرم، وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة كلًا من رانيا فريد شوقي، وأحمد فؤاد سليم، وريهام عبد الغفور، وأحمد عزمي، وأيمن الشيوي، ونضال الشافعي، وناصر سيف، وهبة مجدي وحمادة شوشة، ومسرحية «3 أيام في الساحل» من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها الفنانين بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت ومها أبو عوف، ومحمد محمود، وندى موسى، وسامية الطرابلسي.

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