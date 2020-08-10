قالت عروس لبنان، التي تم تداول فيديو لها، أثناء جلسة تصوير احتفالا بزفافها، إنها لم تدرك الانفجار عندما وقع من إثر الصدمة عليها، مؤكدة أنها تطايرت مثل الزجاج.

وتابعت في لقائها لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أن الحياة فجأة انقلبت أمامها، وبعدها أدركت أن لحظة الانفجار هي موتها، معقبة:«في هذه اللحظة كنت لا أفكر سوى في رؤية أهلي وزوجي قبل أن أرحل».

وأضافت أن حفل زفافها كان بالنسبة لها حلم، انتظرته هي وزجها منذ 3 سنوات، لافتة إلى أنه لولا ثقل الفستان لأصيبت من ضغط الانفجار بإصابات شديدة.

وأكدت أنها لم تكن تعرف أن تلك الحظات وثقت، سوى في اليوم الثاني للانفجار عندما شاهدت وسائل الإعلام، مشيرة أن سلامة زوجها وأسرتها أهم من حفل الزفاف.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

