محافظ الفيوم: تلقينا 400 شكوى بشأن تسعيرة مصالحات مخالفات البناء

محافظ الفيوم: المواطن يسترد الرسوم المدفوعة حال رفض طلب تصالح البناء

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن قانون التصالح في مخالفات البناء له مدة محددة ويُجرى وفق آلية معينة، مشيرًا إلى أن طلب التصالح لا يُقبل أو يُرفض إلا بعد البحث.

وأضاف في مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الاثنين، أن المواطن يسترد الرسوم المدفوعة حال رفض طلب التصالح.

وذكر أن أسعار المصالحات تشمل القرى والنجوع والمدن، منوهًا بأن المحافظة تلقت أكثر من 400 شكوى بخصوص سعر المصالحات.

وأوضح أن كل مخالفة لها تسعيرة مختلفة، حسب المنطقة، مضيفًا أن تكلفة المخالفة لأعلى متر تبلغ 2000 جنيه، و50 أقل سعر.

وأشار إلى أن الغرامات التي تفرضها المحافظة، تأتي لتحسين أوضاع البنية الأساسية.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة التسعير، بمراجعة مقابل التصالح على مخالفات البناء، بعد ورود عدد من الشكاوى، بهدف التيسير على المواطنين، وكذا زيادة عدد لجان التصالح إلى 11 لجنة للإسراع في إنجاز الأعمال والانتهاء من فحص الملفات المقدمة للتصالح.