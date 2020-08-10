كشف غموض مقتل عريس قبل عقد قرانه في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، الأحد، من كشف غموض اختفاء عريس قبل زفافه بأيام قليلة بإحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، أثناء توجهه للعمل بمحافظة القاهرة.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز الدلنجات، بلاغًا من أهلية المجني عليه "أحمد.ع.ع" 25 عامًا، عامل باليومية ومقيم بعزبة يونس حميدة، يفيد باختفائه عقب خروجه من منزله متوجهًا لمحل عمله بمدينة القاهرة وانقطاع الاتصال به.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع ضباط الأمن العام ومباحث الدلنجات لكشف غموض الحادث، وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى أن المجنى عليه قام بخطبة فتاة تدعى رحاب منذ 6 شهور فقط، وتم تحديد حفل الزفاف خلال الشهر الجاري.

وأكدت التحريات، أن خطيبة المجني عليه كانت على ارتباط بعلاقة عاطفية مع ابن عمتها، ويدعى "محمود.ا.ش" 25 عامًا، ويعمل سائق ومقيم قرية محمود شراقى الدلنجات داخل موقف سيارات الأجرة وخلال سير التحقيقات، قام المتهم بتسليم نفسه لضباط الشرطة واعترف بارتكاب الجريمة.

وقال المتهم: انتظرت المجني عليه بمدخل القرية أثناء زيارته خطيبته وعرضت عليه توصيله للقاهرة، حيث أعطيته عصير بيه مخدر وبعد تناوله العصير فقد الوعي، فنفذت الجريمة بالاشتراك مع صديقي " محمد.ر.ع" 25 عامًا، ويعمل سائق ومقيم بزاوية حمور مركز الدلنجات، بذبحه وضربه بآله حادة، وبعد التآكيد من وفاته قمنا بنقله بعيدًا عن التجمعات السكنية ودفنه أسفل كوبري الشيخ زايد، وتوجهت لمركز الدلجنجات مرة أخري.

وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشارين أحمد أبو الهدى ومحمد سليم وكيلا النائب العام التحقيق، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وأمر بالقبض على شريك المتهم وعروس المجني عليه.