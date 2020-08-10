شركة اكوينور النرويجية للطاقة تعين رئيسا تنفيذيا جديدا

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أعلنت شركة اكوينور للنفط والغاز النرويجية اليوم الاثنين تعيين اندريس اوبيدال رئيسا تنفيذيا .

وسيخلف اوبيدال الرئيس التنفيذي الحالي إلدار سايتري في الثاني من نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن يتقاعد سايتر بعد ستة أعوام من توليه منصب المدير التنفيذي للشركة.

وقال رئيس مجلس الإدارة جون إريك رينهاردسين " اكوينور تدخل مرحلة تغيير كبير في الوقت الذي يحتاج فيه العالم لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة التغير المناخي. مجلس الادارة كلف اندريس بتسريع عملية تطويرنا كشركة طاقة كبيرة".

وكانت أرباح شركة اكوينور وشركات النفط الأخرى قد تراجعت في ظل انخفاض الطلب وانخفاض أسعار النفط والغاز بسبب تفشي فيروس كورونا.