فاندام ينشر بوستر فيلمه «The gardener» استعدادا لطرحه غدا

نشر الفنان الأمريكي جون كلود فاندام البوستر الدعائي لأحدث أفلامه السينمائية "The gardener- البستاني" عبر صفحته الرسمية على إنستجرام.

وكتب فاندام منشورا قال فيه إن الفيلم يشترك في بطولته فاندام ومايكل يون، ومن المقرر طرحه في صالات السينما بدءا من الغد الجمعة الموافق ٦ يونيو، وعلى منصة VOD.

تدور أحداث فيلم "البستاني" حول سيرج الذي يكتشف سرا خطيرا يخص دولته، وسريعًا يصبح هو وعائلته والبستاني الخاص به على قائمة القتل الخاصة بالحكومة، مما يدفعهم لمحاولة البحث عن خطة محكمة من أجل النجاة.

وعلى ناحية أخرى، يواجه فاندام شكوى جنائية في رومانيا تتهمه بالاتجار في البشر عن علم، وممارسة أفعال منافية للآداب مع عدة فتيات رومانيات، تم إعطائهن له كهدية، وهو يعلم أنهن ضحايا لجرائم الاتجار في البشر.