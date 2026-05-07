السلطات الأمريكية تعتقل 18 شخصا في حملة ضد تهريب الفنتانيل قرب حديقة في لوس أنجليس

قالت السلطات الاتحادية إنها اعتقلت 18 شخصا، الأربعاء، بتهم تتعلق ببيع مخدرات غير مشروعة، من بينها الفنتانيل والميثامفيتامين، في محيط حديقة بمدينة لوس أنجليس.

وتعرف المنطقة باسم "ماك آرثر بارك"، وهي حي مكتظ بالسكان المهاجرين يقع غرب وسط مدينة لوس أنجليس، حيث نفذت السلطات الاتحادية المعنية بالهجرة والحرس الوطني استعراضا محدودا للقوة خلال الصيف الماضي.

وخلال مداهمات هذا الأسبوع، صادرت السلطات 18 كيلوجراما من مادة الفنتانيل من منزل واحد، بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي.

ويعتقد أن اثنين من الموقوفين، وهما زوجان من جنوب لوس أنجليس، يمثلان المصدر الرئيسي لهذه المخدرات التي كانت تباع في الحديقة، حيث كانت تخزن داخل متاجر وتوزع على تجار المخدرات في الشوارع، وفقا للسلطات.

وأظهرت لقطات جوية بثتها وسائل إعلام وجود عناصر أمنية متجمعة خارج مجموعة من المحال التجارية المقابلة للحديقة، حيث بدا أن أحدهم يستخدم منشارًا لقطع جدار أحد المتاجر. كما نشر مقطع فيديو على منصة إكس يظهر فيه عناصر من شرطة لوس أنجليس وهم يشاركون في العملية، إضافة إلى مداهمة منزل في حي سكني.