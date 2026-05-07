الجيش الأمريكي يطلق النار على ناقلة نفط إيرانية في خليج عمان

أعلن الجيش الأمريكي، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن طائرة مقاتلة أمريكية أطلقت النار على دفة ناقلة نفط إيرانية في خليج عُمان، اليوم الأربعاء، لدى محاولتها خرق الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في المنشور، أن القوات الأمريكية وجهت عدة تحذيرات للناقلة وأبلغتها بأنها تنتهك الحصار.

وجاء الهجوم في وقت دخلت فيه إيران والولايات المتحدة رسميا في وقف لإطلاق النار، وفي ظل مؤشرات على اقتراب البلدين من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بشن موجة جديدة من القصف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز الحيوي.

وقال ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن الحرب المستمرة منذ شهرين قد تنتهي قريبا، وإن شحنات النفط والغاز التي تعطلت بسبب الصراع قد تستأنف. لكنه أشار إلى أن ذلك مرهون بقبول إيران لاتفاق لم يكشف عن تفاصيله.

وكتب ترامب "إذا لم يوافقوا، سيبدأ القصف".