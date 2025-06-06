ميرتس: ترامب قبل دعوة لزيارة ألمانيا

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي يقوم اليوم الخميس بأول زيارة له إلى البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على دعوة لزيارة ألمانيا.

وقال ميرتس في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى ( إيه آر دي ) عقب اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض: "الأطقم سوف تبحث عن موعد للزيارة".

وأضاف ميرتس بشأن لقائه مع ترامب خلال مأدبة غداء: "تحدثنا عن مواضيع كثيرة، وكان مهتمًا جدًا بألمانيا، وطن أجداده. وقد أثّر فيه ذلك بشدة".

وتابع: "وجهت له دعوة لزيارة ألمانيا، وقد قبلها".

ووصف ميرتس أجواء اللقاء بأنها كانت "إيجابية للغاية".

وأهدى ميرتس، الذي يقوم اليوم الخميس بأول زيارة له إلى البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة من شهادة ميلاد جده الألماني، ودعاه إلى زيارة أراضي أسلافه.

وقدم ميرتس هدية لترامب تمثلت في نسخة تاريخية من شهادة ميلاد جده فريدريش، موضوعة داخل إطار ذهبي.

ونشأ فريدريش ترامب، المولود في 1869 فيما كان يعرف آنذاك بمملكة بافاريا، في كالشتات، وهي قرية نائية خصبة تقع في واد يزرع فيه العنب على ضفة نهر الراين جنوب فرانكفورت.

وولدت، إليزابيث، جدة ترامب لأبيه، في الشارع المقابل من منزل ترامب في كالشتات.