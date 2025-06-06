 الرئيس اللبناني: قصف بيروت عشية العيد استباحة سافرة.. ودليل دامغ على رفض إسرائيل للسلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني: قصف بيروت عشية العيد استباحة سافرة.. ودليل دامغ على رفض إسرائيل للسلام

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 6 يونيو 2025 - 12:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 يونيو 2025 - 12:03 ص

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة بيروت.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية عبر منصة «X» قبل قليل إن «هذه الاستباحة السافرة لاتفاق دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا».

واعتبر أن هذا العدوان هو «رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها ومبادراتها أولا، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها»، مشددا أن «هذا ما لن يرضخ له لبنان أبدًا».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن شن قواته هجمات على ما وصفها بـ «أهداف إرهابية تابعة لوحدة سلاح الجو التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية الوحدة 127 في الضاحية الجنوبية في بيروت».

وكان جيش الاحتلال قد أصدر تحذيرات في وقت سابق اليوم، جاء فيها أنه «من المقرر أن يهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي قريبا عددا من البنى التحتية تحت الأرض لإنتاج الطائرات بدون طيار التي تم إنشاؤها في قلب منطقة سكنية مدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت».
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