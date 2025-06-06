النائب حازم الجندي: موقف مصر من دعم فلسطين ثابت لا يتغير

وجه النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

وقال الجندي في بيان له اليوم، إن مصر تعيش حالة خاصة من التعايش والتكاتف والتلاحم الوطني بين المواطنين ومؤسسات الدولة، لتصنع حائط صد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها، ودرعاً قادرا على ردع أية تحديات أو أزمات أو محاولات للمساس بأمنها القومي، أو عرقلة مسيرتها التنموية الشاملة في إطار المفهوم الشامل للجمهورية الجديدة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر صنعت لنفسها حالة خاصة، حيث إنها جمعت في بناء الجمهورية الجديدة ما بين عراقة وأصالة وقوة ومجد الماضي، وحضارة وتقدم وتفوق الحاضر، وإشراقة المستقبل، بسواعد مصرية مخلصة لوطنها ووحدة وتلاحم واصطفافه خلف القيادة السياسية التي تحظى بتقدير كبير من الداخل والخارج.

وذكر عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر لم ولن تنسى أزمات أشقائها، خاصة الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تقف الدولة المصرية والشعب المصري على موقف ثابت وراسخ لا يتغير وهو دعم الدولة الفلسطينية في مواجهة العدو الإسرائيلي الغاشم والتصدى لممارساته الغاشمة ضد الشعب الحر الأبى، ومحاولات وضعه تحت الحصار وتخيره ما بين الموت برصاص جبان أو الموت جوعاً أو الموت حسرة بتهجيرهم من أراضيهم وتصفية قضيتهم وسلب حقهم في إقامة دولتهم.