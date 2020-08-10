ناصيف حتي: انفجار المرفأ كارثة ارتكبتها أياد لبنانية

قال ناصيف حتي، وزير خارجية لبنان السابق، إن سبب استقالته هو عجز الحكومة عن تحقيق الإصلاحات الازمة، موضحًا أنه كان يرغب في إنقاذ بلده من التحول لدولة فاشلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء الإثنين، أنه لم يجد القيادة تعمل وفق خطة ورؤية واضحة كما تمنى، موكدًا أن الأزمة التي يعيشها وطنه اليوم، هي جريمة ارتكبتها أياد لبنانية.

وذكر أن ممارسات المسؤلين اللبنانين هي السبب في الأزمة الاقتصادية الكبيرة، وأيضًا سبب كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد قال إن الحكومة لم تمتلك مصالح شخصية أثناء توليها مقاليد الحكم، معلنًا استقالة الحكومة رسميًا على الهواء مباشرة، وذلك على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت والاضطرابات التي شهدها لبنان، خلال الفترة الاخيرة.

وقال مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنطوان شقير، إن الرئيس ميشال عون شكر رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب والوزراء طلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.