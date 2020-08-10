قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة على مستوى المنطقة العربية والعالم التي أكملت منظومة التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأحد، أن أزمة كورونا ساعدت الوزارة في استثمار محتوى رقمي وبنوك أسئلة ومناهج جديدة، معقبًا: «حبينا نكمل العام الدراسي والتقييم في ظل ظروف كورونا».

ولفت إلى أن الوزارة اتفقت على حل حجم هائل من المشاكل، منوهًا أن «المشكلة تبقى في الحالة الهستيرية التي تقترن بالحالة الخاصة بالامتحانات والمجموع والدرجات»، وفق تعبيره.

وتابع وزير التعليم: «الحالة الهستيرية انعكاس مباشر للمرض الذي أصابنا فيما يختص برؤية المواطنين للتعليم، بأن من حقي الحصول على درجة كاملة بأي شكل من الأشكال، وليس بسبب المهارة».

وأشار إلى أنه تلقى تظلمًا من ولية أمر تشكو عدم حصول ابنتها على 409 من 410 في امتحانات الثانوية العامة، مستطردًا أن «لا أحد بين أحمد زويل وعباس العقاد وطه حسين ومجدي يعقوب حصلوا على هذه الدرجة».

وذكر «شوقي» أن أكثر من 50% من شعبة علمي علوم حصلوا على أكثر من 90% بنتيجة الثانوية العامة، منوهًا أن الأمر لا يعبر عن هذه المهارة.

