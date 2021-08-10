أجرت الكوريتان، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية يومية عبر خطوط الاتصال بينهما، بالرغم من الانتقادات التي وجهتها بيونج يانج بشأن التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن.

ونقلت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية القول، إن الكوريتين أجريتا مكالمة هاتفية في الساعة العاشرة صباح اليوم عبر الخط الساخن للاتصال.

ومن جهته، قال مسؤول في وزارة الدفاع إنه قد تم إجراء مكالمات هاتفية كما هو معتاد عبر خطوط الاتصال العسكرية وشبكة الاتصالات الدولية بين السفن.

ويذكر أن الكوريتين تجريان مكالمات هاتفية مرتين في اليوم عبر خطوط الاتصال بعد إعادة تشغيلها يوم 27 يوليو الماضي.

ومن جانبها، وجهت "كيم يو جونج" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون"، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، انتقادات لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة اللتين بدأتا التدريبات الأولية قبل إجراء التدريبات العسكرية الرئيسية المقررة في الأسبوع المقبل، معربة عن أسف كوريا الشمالية الشديد إزاء خيانة كوريا الجنوبية.

ومن المقرر إجراء التدريبات العسكرية المشتركة الرئيسية خلال الفترة من يوم السادس عشر وحتى السادس والعشرين من أغسطس الجاري.

وسوف تركز التدريبات على كيفية الرد على الاستفزازات المحلية والأعمال الإرهابية، وكيفية إدارتها لمنع تحوُّلها إلى حرب، وسيتم تقليل عدد المشاركين في التدريبات بالمقارنة مع التدريبات التمهيدية السابقة التي جرت في النصف الأول من هذا العام بسبب تفشي جائحة كورونا.