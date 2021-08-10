الكرملين: بوتين يأمر بنشر مزيد من قوات الطوارئ في مناطق حرائق الغابات

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين اختار التدخل في المعركة الدائرة ضد المئات من حرائق الغابات، حيث أمر بنشر مزيد من قوات الطوارئ في المناطق المتضررة.



وأصدر بوتين أوامره لوزارة الطوارئ الروسية بنشر مزيد من طائرات الاطفاء في المناطق المنكوبة، كما أمر حكام المناطق باقتراح إجراءات حول أفضل سبل مساعدة المناطق المتضررة من الحرائق.



وكانت معظم الحرائق في روسيا مستعرة اليوم في سيبيريا، خاصة منطقة ياكوتيا وحول بحيرة بايكال.



وكتب موقع ذا سيبريان تايمز أن الحرائق آتت على أكثر من 6 مليون هيكتار من الغابات والمراعي في منطقة ياكوتيا فقط.



وخيم الدخان على بعض القرى والبلدات لأسابيع. ووصل الدخان لجبال الأورال، على بعد 3000 كيلومتر، كما أنه يغطي مدينتي يكاترينبورج و تشيليابنسك.



ويعمل أكثر من 8000 من رجال الاغاثة على محاولة إخماد الحرائق، وفقا لهيئة حماية الغابات الجوية، التي قالت أيضا إن عدد الحرائق المستعرة يقدر بـ 270 حريقا، منتشرة على مساحة 4ر3 مليون هيكتار.



ومن المتوقع أن يستمر المناخ في المناطق المتضررة في سيبيريا جافا ودافئا وعاصفا خلال الايام المقبلة، مما يقضى على آمال سقوط أمطار، التي تعد في كثير من الأحوال السبيل الوحيد لإخماد الحرائق تماما.