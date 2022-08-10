هل تخطط الصين لغزو تايوان؟ خبراء يجيبون

قال محللون صينيون وأمريكيون، إن التدريبات العسكرية التي بدأتها الصين يوم الخميس الماضي، تظهر أن بكين ليست بحاجة إلى غزو تايوان للسيطرة عليها، بل يمكنها خنق الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي وعزلها عن العالم الخارجي، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وحسب الشبكة الأمريكية، ركزت تدريبات جيش التحرير الشعبي الصيني، التي بدأت رسميًا الخميس الماضي، على ست مناطق طوقت تايوان بشكل أساسي، وقيدت الوصول إلى السفن والطائرات المدنية في المنطقة، حيث أجرت القوات تدريبات بالذخيرة الحية وإطلاق الصواريخ.

وقال منغ شيانغكينج، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني بجيش التحرير الشعبي، إن المناطق الست تم اختيارها لإظهار كيف يمكن للصين أن تقطع موانئ تايوان، وتهاجم أهم منشآتها العسكرية وتقطع وصول القوات الأجنبية التي قد تأتي لمساعدة تايوان.

وتابع في مقابلة مع محطة CCTV التي تديرها الصين: "ربط المناطق الست في خط، مثل حبل المشنقة، مع عقدة المشنقة في الاتجاه الجنوبي الغربي".

تنظر الصين إلى تايوان على أنها أرضها، وتوحيد تايوان مع البر الرئيسي هو حجر الزاوية في السياسة الصينية، ولم يستبعد الرئيس شي جين بينج استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرة بكين.

وأشار منج، إلى أن مناطق التدريبات الشمالية نجحت في عزل تايوان عن أوكيناوا، الجزيرة التي تمتلك كل من اليابان والولايات المتحدة أصولا عسكرية كبيرة عليها. وقال إنه في المناطق الجنوبية، أظهر جيش التحرير الشعبي أنه يمكن أن يسيطر على قناة باشي، "السبيل الوحيد للدخول والخروج من بحر الصين الجنوبي".

وأضاف أنه في المناطق الشرقية، أظهرت القوات الصينية أن إطلاق الصواريخ الصينية بدقة قد يجبر السفن الحربية الأجنبية على التراجع عن مياه تايوان، وقال منج: "هذا تطويق غير مسبوق لجزيرة تايوان".

وفي يوم الاثنين، أصدرت الصين إشعارًا تقول فيه إن التدريبات مستمرة، وبدأت التدريبات بعد أن أغضبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بكين بزيارة تايبيه الأسبوع الماضي لإظهار دعمها للديمقراطية في الجزيرة.

وأغرقت بكين البحار والسماء حول تايوان بالسفن والطائرات، وتم اكتشاف ما يصل إلى 80 طائرة حربية وسفينة صينية في مضيق تايوان يوم الأحد، وفقًا لوزارة الدفاع التايوانية.

وفي الأيام السابقة، أطلق جيش التحرير الشعبي أيضًا صواريخ باتجاه جزر صغيرة تسيطر عليها تايوان بالقرب من البر الرئيسي، وأطلق صواريخ باليستية في أماكن أبعد، حيث حلّق بعضها فوق تايوان وسقط في المحيط شرق الجزيرة. وسقط بعضها في المنطقة الاقتصادية الخالصة باليابان، وهي رسالة إلى أحد الداعمين الرئيسيين لتايوان وكذلك الحكومة في تايبيه.

كما تم تحذير السفن والطائرات التجارية بالبقاء بعيدًا عن مناطق التمرين ، مما أجبر الشاحنين وشركات الطيران على ترتيب طرق بديلة، وقال كارل شوستر ، المدير السابق للعمليات في مركز الاستخبارات المشتركة التابع للقيادة الأمريكية في المحيط الهادئ في هاواي ، إن الحصار المفروض على ست مناطق يظهر أن أي استيلاء على تايوان يمكن أن يبدأ باستراتيجية عزل.

وتابع شوستر: "أظهرت التدريبات أن الحصار في أي نزاع لا يتطلب وجودًا بحريًا مستمرًا في البحر ، ولكن يمكن ردع حركة الملاحة الجوية والجوية عن طريق التهديدات الجوية والصاروخية لدعم الحصار البحري"، مضيفا: "التدريبات تشير إلى أن بكين ستعزل تايوان أولا وتلجأ إلى ضربات جوية وصاروخية على أمل كسر الإرادة السياسية لتايبيه، الغزو المكلف ربما يكون الملاذ الأخير".

وقال شوستر، إن الكثير مما أظهرته بكين كان قيد الإعداد منذ فترة طويلة. وتابع أن حجم التمرين وامتداده الجغرافي ومدى تعقيده يعكس شهورا من التخطيط"، مشيرا إلى أن "هذه التدريبات تمثل أحدث تصعيد في التدريبات العسكرية الصينية الموسعة وحملة ترهيب تايوان ".

وقال إنه يتوقع أن يواصل الجيش الصيني ممارسة الضغط على تايوان، ويمكنه أيضًا إرسال رسالة إلى اليابان بمزيد من التدريبات في شمال الجزيرة.

وأضاف شوستر، أنه من المحتمل أيضًا إجراء تدريبات جديدة في بحر الصين الجنوبي، الذي تبلغ مساحته 1.3 مليون ميل مربع من المياه، وتزعم الصين جميعًا أنها أراضيها السيادية، حيث أقامت بكين تحصينات عسكرية على الجزر المتنازع عليها.

في حين أن التدريبات المستمرة ستسمح للجيش الصيني بتحسين تكتيكاته وعملياته، إلا أنها يمكن أن توفر أيضًا فرصة للأعداء للتعرف على الجيش الصيني الحديث، كما يقول الخبراء.

وكتب رايان، الجنرال السابق بالجيش الأسترالي، على تويتر: "لا شيء يقدم رؤى أفضل عن القدرة الفعلية للجيش أكثر من رؤيته منتشرا".

بجانب التدريبات العسكرية، فقد ضربت الصين أيضًا بيلوسي والحكومة الأمريكية بمجموعة من العقوبات. تشمل إلغاء المكالمات الهاتفية والاجتماعات المستقبلية بين القادة العسكريين الصينيين والأمريكيين وتعليق التعاون في أمور من بينها إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الوطن والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود. كما تم تعليق المحادثات حول تغير المناخ.