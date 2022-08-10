موسكو تعلم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر باحتجاز أوكرانيا بحارة الروس

أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير بشأن احتجاز أوكرانيا لـ 67 بحارًا روسيًا، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة وجهات أخرى، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن جينادي جاتيلوف، المبعوث الروسي للمنظمات الدولية في جنيف اليوم الثلاثاء.

وقال الدبلوماسي: "نواصل لفت انتباه المنظمات الدولية إلى عدم جواز احتجاز السلطات الأوكرانية قسرا لـ 67 بحارا روسيا من سفن مدنية في ميناء إزمايل".

وأضاف: "لقد أرسلنا المذكرات الدبلوماسية ذات الصلة إلى ميشيل باشليت وبيتر مورير".

وقالت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان الروسية، في مايو، إن أحواض بناء السفن التابعة للميناء تحتجز بحارة مدنيين روس منذ فبراير، مما يمنعهم من مغادرة السفن.

وقالت موسكالكوفا نقلاً عن قباطنة السفن إن الطواقم لديهم طعام وماء وسلع أساسية لكنهم ممنوعون من مغادرة السفن.