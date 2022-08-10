أدى تجدد الحرائق في جنوب غرب فرنسا، في جيروند التي شهدت حريقاً هائلا في يوليو إلى تدمير 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ بعد ظهر الثلاثاء وإجلاء 8 آلاف شخص.



وطلبت فرنسا من إيطاليا والسويد إرسال طائرات إطفاء لمواجهة الحرائق، فيما وجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان نداء للإطفائيين المتطوعين بالتوجه لمناطق الحرائق، وفقا لموقع "العربية.نت".



وقال الوزير إن معظم الحرائق الجديدة ناجمة عن حرائق مفتعلة.



وذكرت قيادة الشرطة المحلية في بيان أن "الحريق مستعر بشدة وامتد إلى مقاطعة لاند (جنوب). وتم إجلاء سكان بلديات هوستن وسان ماغن وقطاعات في بيلين بيلييه".



كما أتت النيران على 16 منزلا في عدة مناطق من مقاطعة بيلين بيلييه حيث كانت تجري عملية إخلاء لنحو ألفي شخص. وقالت قيادة الشرطة "لم تسجل أي إصابات".



ويوجد حوالي 500 من رجال الإطفاء في الموقع مدعومين بقاذفات مياه تابعة للأمن المدني.



وخلال الليل، أعلنت قيادة الشرطة في مقاطعة لاند المجاورة أن الحريق في جيروند "امتد بشكل غير موات للوصول إلى المقاطعة"، مما أدى إلى إجلاء 215 شخصًا في شمال المقاطعة.



يذكر أن جيروند شهدت في منتصف يوليو حريقين "غير مألوفين"، أحدهما في لانديراس التي تبعد 40 كيلومتراً جنوب بوردو، والثاني في تيستي دو بوك في حوض آركاشون السياحي، ودمرا 20800 هكتار من الغابات واستدعيا إجلاء أكثر من 36 ألف شخص.