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فجر أحد قيادات تنظيم داعش نفسه بحزام ناسف بعد محاصرة القوات الحكومية السورية له في بلدة بريف محافظة درعا جنوب سوريا اليوم الأربعاء.

وقال مصدر أمني سوري في تصريح حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب أ) على نسخة منه أن "الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية نوعية تم خلالها قتل الزعيم العسكري لتنظيم داعش في الجنوب وهو الإرهابي أبو سالم العراقي".

وأكد المصدر أن "أبو سالم العراقي فجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه بعد إصابته بعدة طلقات خلال محاصرته في بلدة عدوان بريف درعا الغربي".

وأضاف المصدر الأمني السوري أن "القوات الحكومية السورية تصدت لمجموعة مسلحة من جنسيات مختلفة حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس بريف إدلب الشرقي، ما أسفر عن سقوط معظم الإرهابيين بين قتيل وجريح ".

يشار إلى أن تنظيم داعش كان يسيطر على منطقة وادي اليرموك بريف درعا الغربي وخرج أغلب عناصره باتجاه ريف السويداء الشرقي بعد دخول القوات الحكومية السورية إلى مناطق ريف درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي في شهر آب / أغسطس 2018.