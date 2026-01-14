سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يقدم موقع «الشروق» تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر والسنغال، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب طنجة، في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

ووصل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد اجتيازه عقبة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-2.

بينما تأهل السنغال للدور نصف النهائي بعد تخطيه عقبة مالي بهدف دون رد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر والسنغال مع الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – حسام عبدالمجيد – أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش

وجاء تشكيل منتخب السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: دياتا، كوليبالي، نيكاتي، ضيوف.

خط الوسط: ديارا، إدريسا جاي، بابي جاي.

خط الهجوم: ماني، نداي، جاكسون.

بداية المباراة**