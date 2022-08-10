رومانيا تسجل 4689 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

سجلت رومانيا 4689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و120 ألفا و681، والوفيات إلى 66 ألفا و193 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.