تحرير 96 محضرا للمخابز وغلق مخبز لمدة شهر بكوم حمادة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية كوم حمادة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 96 محضرا متنوعا فى مجال المخابز على النحو التالى، ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، و3 مخابز تصرفوا فى كمية من الدقيق البلدى قدرها 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما تمكنت الحملة من ضبط 38 مخبزا أنتجوا خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، و7 مخابز أنتجوا خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و4 توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمه، و23 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، و20 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كانت الحملة برئاسة مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.