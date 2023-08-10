 لبنان: نبيه بري يتلقى دعوة من رئيس مجلس الشورى الإيراني لزيارة إيران - بوابة الشروق
الخميس 10 أغسطس 2023 9:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

لبنان: نبيه بري يتلقى دعوة من رئيس مجلس الشورى الإيراني لزيارة إيران

بيروت (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 7:35 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 7:36 م
تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس، دعوة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف للقيام بزيارة رسمية لإيران.

ونقل الدعوة رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب وحيد جلال زادة.

وقال وحيد جلال زادة، بعد اللقاء:" إن العلاقات التاريخية بين المجلس النيابي اللبناني الكريم ومجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقات تعاون طيبة وجيدة وبناءة في كافة المجالات".

ووصف زاده لقاءه مع بري بالمهم والبناء "حيث كانت فرصة مناسبة لنستمع الى وجهة نظره والى آرائه السياسية البناءة والمفيدة تجاه كل القضايا والتطورات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي".

وقال "نحن ننظر بإجلال وإكبار إلى الدور المقاوم البناء الذي يقوم به لبنان الشقيق تجاه العدو الصهيوني ومخططاته الخبيثة تجاه المنطقة وشعوبها".

من جهة ثانية، بحث وحيد جلال زادة، مع وزيرالخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول البحث "العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات المنطقة، كما جدد  الوفد الدعوة للوزير بوحبيب لزيارة إيران".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك