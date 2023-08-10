لبنان: نبيه بري يتلقى دعوة من رئيس مجلس الشورى الإيراني لزيارة إيران

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس، دعوة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف للقيام بزيارة رسمية لإيران.



ونقل الدعوة رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب وحيد جلال زادة.



وقال وحيد جلال زادة، بعد اللقاء:" إن العلاقات التاريخية بين المجلس النيابي اللبناني الكريم ومجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقات تعاون طيبة وجيدة وبناءة في كافة المجالات".



ووصف زاده لقاءه مع بري بالمهم والبناء "حيث كانت فرصة مناسبة لنستمع الى وجهة نظره والى آرائه السياسية البناءة والمفيدة تجاه كل القضايا والتطورات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي".



وقال "نحن ننظر بإجلال وإكبار إلى الدور المقاوم البناء الذي يقوم به لبنان الشقيق تجاه العدو الصهيوني ومخططاته الخبيثة تجاه المنطقة وشعوبها".



من جهة ثانية، بحث وحيد جلال زادة، مع وزيرالخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في العلاقات الثنائية بين البلدين.



وتناول البحث "العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات المنطقة، كما جدد الوفد الدعوة للوزير بوحبيب لزيارة إيران".