سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان

يستهل فريق باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي ، بلقاء فريق لوريان بعد غد السبت في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد.

وهيمن فريق سان جيرمان على الدوري الفرنسي في السنوات الأخيرة، حيث حصد 9 ألقاب في آخر 11 موسما.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الموسم الماضي، ولكن، رغم أنه كون فريقا قويا للغاية، فقد أخلق في مسعاه للتتويج بلقب دوري أبطال بعدما ودع البطولة من دور الثمانية أمام بايرن ميونخ الألماني.

ولذلك، أجرت إدارة النادي العديد من التغييرات في الفريق، وفي مقدمتها تولي الإسباني لويس إنريكي تدريب الفريق خلفا لكريستوفر جالتييه، كما رحل عن الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس.

وقامت إدارة النادي بإنفاق ما يقرب من 160 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد، من بينهم جونزالو راموس ولوكاس هيرنانديز ومانويل أوجارتي والكوري كانج إن لي، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، وميلان سكرينيار، لاعب إنتر ميلان، في صفقتي انتقال حر.

ويتطلع سان جيرمان إلى تحقيق الفوز والظهور بمستوى جيد أمام لوريان للتأكيد على أن الفريق سيسعى بكل قوته للحفاظ على لقب الدوري الفرنسي والمنافسة على الألقاب الأخرى.

وخلال خمس مباريات ودية خاضها الفريق استعدادا للموسم الجديد، تمكن باريس سان جيرمان من تسجيل الأهداف في كل المباريات باستثناء المباراة الودية التي جمعته بفريق النصر السعودي.

ويفتقد سان جيرمان جهود الثنائي نوردي موكيلي ونونو مينديز للإصابة أمام لوريان.

وقد تشهد المباراة غياب المهاجم البرازيلي نيمار ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، والمهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، ومدافع بايرن ميونخ السابق خوان بيرنات، خاصة بعدما ذكرت صحيفة "ليكيب" أن إنريكي ولويس كامبوس، المدير الرياضي، أخطرا الرباعي بأنه لن يكون لهم مستقبل مع بطل الدوري الفرنسي.

وفي المقابل، يدخل لوريان الموسم الجديد بعد أن حقق نجاحا كبيرا الموسم الماضي حيث احتل المركز العاشر في الدوري، بعدما حصد 55 نقطة من 38 مباراة، جعلته يبتعد عن منطقة الهبوط بفارق 20 نقطة.

وسيسعى الفريق خلال هذا الموسم لتحقيق مركز أفضل من الموسم الماضي، وربما يضع في أهدافه المشاركة في أحد البطولات الأوروبية.

ورغم أن الفريق فقد جهود اللاعب "إنزو لي في"، الذي انضم لرين، وتيريم موفي، الذي انتقل إلى نيس بشكل دائم، إلا أن إدارة النادي قامت بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الناشطين في دوري الدرجة الثانية بالإضافة إلى بنيامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي.

وسيفتقد لوريان جهود الظهير الأيمن البديل إيجور سيلفا بسبب الإصابة.

وتفتتح مباريات الدوري الفرنسي غدا الجمعة، بلقاء نيس مع ضيفه ليل.

وتستكمل منافسات الجولة الأولى بعد غد السبت، بلقاء سان جيرمان ولوريان، ومارسيليا مع ستاد ريمس.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي ستاد بريست مع لانس، ومونبيلييه مع لوهافر، ونانت مع تولوز، وكليرمون فوت مع موناكو، ورين مع ميتز، وستراسبورج مع ليون.