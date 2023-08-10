أعلن السيناريست مجدي صابر، أنه سيحل ضيفا على المذيعة إيمان أبو طالب، غدا الجمعة.

وكتب صابر عبر حسابه على فيسبوك: "انتظروني يوم الجمعة - ١١ أغسطس على قناة الحياة في الثامنة مساءا، وبرنامج بالخط العريض مع الإعلامية المتألقة إيمان أبو طالب".

ومن المقرر أن يكشف المؤلف مجدي صابر عن الكثير من كواليس الأعمال التي قدمها على مدار مشواره المهني، كما يحكي سرا حول المسلسل الذي ندم النجم نور الشريف على رفضه، كما يكشف أسرار إقناعه النجمة ميرفت أمين بأحد الأدوار الهامة في مشوارها بسبب خوفها من الجمهور.

ويتحدث عن الدور الأول في حياة الفنانة دنيا سمير غانم، موضحا أن والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز طلبت منه أن يرشحها في أحد أعماله وأنه تحمس لها.

كما تحدث عن الانتقادات التي وجهت للفنان السوري جمال سليمان، وعدم إتقانه للهجة الصعيدية، وحول اعتزال الفنانة عبلة كامل والتي تعاونت معه في آخر مسلسل له "سلسال الدم".