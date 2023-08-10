إيران تنقل 5 محتجزين أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة حصلت على تأكيد بأن إيران أخرجت 5 محتجزين أمريكيين من السجن، إلا أنهم لا يزالون قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف المتحدث أن المحادثات جارية للإفراج النهائي عنهم، بحسب وكالة "رويترز".

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بالإفراج عن 5 سجناء أمريكيين مقابل عدة سجناء إيرانيين، وإلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني، وفق مصادر مطلعة على الصفقة.

والسجناء هم سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، الذين سُجنوا جميعًا بتهم التجسس، بالإضافة إلى اثنين آخرين حجبت عائلاتهما أسمائهما.

وقال مصدر إن أحد الأمريكيين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم عالم والآخر رجل أعمال.

وكشف الصحيفة الأمريكية عن نقل السجناء الثلاثة المذكورين وشخص آخر، اليوم الخميس، من سجن إيفين، أحد أكثر مراكز الاعتقال شهرة في إيران، إلى فندق في العاصمة طهران، حيث سيتم احتجازهم لعدة أسابيع حتى يُسمح لهم بالصعود إلى طائرة.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري، رفض مسئولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيد التفاصيل حول ما ستحصل عليه إيران في المقابل.

لكن المصادر المطلعة على الاتفاقية، قالت إنه عندما يُسمح للأمريكيين بالعودة إلى الولايات المتحدة، ستفرج إدارة الرئيس بايدن عن مجموعة من الإيرانيين الذين يقضون عقوبات بالسجن لخرقهم العقوبات المفروضة على طهران.