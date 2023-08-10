تقرير: إيران ترغب في الإفراج عن أصولها المجمدة مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين

أعربت إيران عن رغبتها في الإفراج عن أصولها المجمدة مقابل السماح للعديد من المواطنين الأمريكيين المسجونين بالعودة إلى ديارهم، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء، المقربة من جهاز الأمن في طهران، اليوم الخميس.



يشار إلى أن هناك على المحك نحو 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية ستقوم كوريا الجنوبية بتجميدها بسبب العقوبات الدولية.



وبحسب "تسنيم"، سيتم تحويل الأموال أولا إلى قطر التي عملت بشكل متكرر كوسيط بين إيران والولايات المتحدة.



وقالت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني إن إيران ستفرج عن المواطن الأمريكي المسجون في مقابل ذلك.



وتحدثت "تسنيم" عن 4 مواطنين أمريكيين بينما قالت واشنطن إن هناك 5 تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية بعد إطلاق سراحهم من السجن في طهران.