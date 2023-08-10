الإعصار خانون يصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية

قالت وكالة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية إن الإعصار خانون وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن الإعصار خانون كان يتحرك شمالا بسرعة 22 كيلومترا في الساعة من المياه على بعد 70 كيلومترا جنوب مدينة تونج يونج الساحلية الجنوبية، مضيفة أن قصى سرعة للرياح بلغت 35 مترا في الثانية، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

وأوضحت الوكالة أنه إذا سار خانون كما هو متوقع، فمن المقدر أن يستغرق حوالي 15 ساعة لعبور كوريا الجنوبية رأسيا.

وتعرضت جميع المناطق في أنحاء كوريا الجنوبية، باستثناء الأجزاء الشمالية من المنطقة الوسطى، لتحذيرات من الإعصار حتى صباح الخميس.