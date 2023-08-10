تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس في محافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثة شخص ممزقة، وبها آثار طعنات بالصدر وملقاة بالشارع في مدينة دكرنس.



وتبين من خلال التحريات أن الشقيقين من محافظة المنوفية، ويعملان في جمع القمامة تخلصا من المجني عليه بعد اختلافهم معه على أماكن نبش القمامة، ما أدى إلى ارتكابهم جريمتهم وكشفتهم كاميرات المراقبة.



وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من بعض الأهالي بالعثور علي جثمان شخص مقتول وبه طعنة نافذه بالصدر، عثر عليه ملقى بشارع المؤسسة بمدينة دكرنس.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، إلى مكان البلاغ، وتبين وجود طعنة نافذة بمنطقة الصدر، ولم يعثر على أي أوراق تحقيق شخصية بحوزته وبمراجعة بلاغات الغياب، وعمل نشرة بأوصاف المعثور على جثمانه جرى تحديد هوية المجني عليه.



وتبين أن الجثمان لشخص يدعى "حسين.م، 40 عامًا"، ومقيم بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.



وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، أن وراء ارتكابها شخصين، وتبين أنهم "حمد.ال ص.ح، وشقيقه عادل"، ويقيمان بمدينة بتلا بمحافظة المنوفية، ويعملان معه بنفس المهنة، واختلفوا سويا مما أدى إلى قيامهم بقتله.



وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفا بارتكابهم الواقعة، وأرشدا عن السلاح المستخدم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من التشريح.