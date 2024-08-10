زيلينسكي يتحدث عن توغل قواته في كورسك فيما تجلي روسيا الآلاف

واصلت السلطات الروسية اليوم السبت إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين من مقاطعة كورسك جنوبي البلاد، بينما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن هجوم قواته على المقاطعة لأول مرة منذ خمسة أيام من القتال الشديد.

وقالت قوات الدفاع المدني الروسية إنه تم إجلاء حوالي 76 ألف مدني روسي من المقاطعة الحدودية وتم تسكينهم في أنحاء أخرى من روسيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس) اليوم السبت.

وفي ظل استمرار توغل كييف ليوم خامس، وصف مدونون عسكريون روس محاولات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية لمواصلة ما أسموه بـ"الحرب الخاطفة".

وكتب المدون العسكري، الكسندر خارتشينكو في تقرير بشأن الوضع ، نشره موقع قناة ريبار على تليجرام "في الوقت الحالي، الوضع مستقر". وأضاف أن وحدات روسية تحرز تقدما.

وكتب خارتشينكو في إشارة إلى موقع في كورسك قرب الحدود الأوكرانية: "سوجا صامدة، وتبذل القيادة كل جهد لتطهير البلدة من العدو".

وأضاف: "إذا لم يرسل العدو قوات كافية على نحو غير متوقع في مكان واحد، يمكن أن نقول إن ذروة الهجوم قد مرت".

وتحدث زيلينسكي اليوم السبت عن توغل قواته في مقاطعة كورسك جنوبي روسيا لأول مرة، بعد خمسة أيام من نشر تقارير عن انطلاق الهجوم.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور المسائي إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أبلغه بمستجدات "التقدم في الحرب في أراضي المعتدي".

وأضاف أن أوكرانيا تثبت الآن أنها "قادرة على ضمان العدل" وممارسة "الضغط على المعتدي".