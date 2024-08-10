استشهاد 8 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ودير البلح

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استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ودير البلح في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة حمادة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

فيما تضرر نتيجة القصف منزلين مجاورين يعودان لعائلتي أبو رحمة والهواري، كما أصيب 4 آخرين في غارة جوية استهدفت منزلاً لعائلة القريناوي جنوب مخيم النصيرات، في حين تعرضت ارضا زراعية للقصف في محيط مقبرة الزوايدة جنوب غرب النصيرات.

وأضافت المصادر، أن 4 مواطنين آخرين استشهدوا جراء قصف الاحتلال خيمة في موقع 14 قرب مدرسة المزرعة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,699 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.