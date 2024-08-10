حظر شراء أراض أو البناء بمدينة شمس الحكمة الجديدة لغير الحاصلين على تعويضات من أهالي رأس الحكمة

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أعلنت محافظة مطروح، حظر شراء أراض أو البناء داخل مدينة شمس الحكمة الجديدة لغير الحاصلين على تعويضات من أهالي منطقة رأس الحكمة.

وذكرت الصفحة الرسمية للمحافظة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، أنه يُحظر على غير الحاصلين على تعويضات من أهالي رأس الحكمة شراء أراض أو القيام بالبناء داخل مدينة شمس الحكمة الجديدة (ولاية المحافظة).

وأضافت أن من يخالف القرار السالف ذكره سيعرض نفسه للمساءلة القانونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، على أن تتم إزالة المباني المخالفة.

وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ هناك إجراءات تنفيذية لتسليم المرحلة الأولى من التعويضات نظير عملية التطوير في مشروع رأس الحكمة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء الماضي، إلى صرف أكثر من 4.4 مليار جنيه تعويضات حتى الآن، حيث يُصرف بشيكات للمستحقين.

وأوضح أن هناك بعض التعويضات يجري صرفها خلال الأيام المقبلة بناء على الإجراءات الإدارية والتنفيذية في هذا الصدد.

وذكر أن الأهالي سينتقلون إلى مدينة شمس الحكمة الواقعة بالقرب من المنطقة الحالية، حيث سيتم تمهيد المنطقة وتخطيطها وتمهيد شبكة الطرق الرئيسية وكل الأعمال ذات الصلة.

وشدد على الحرص على سرعة تنفيذ كل الترتيبات الخاصة بنقل الأهالي وتعويضهم، وتجهيز المنطقة التي سينتقلون إليها من حيث المرافق والبنية الأساسية.

وأضاف أنه سيتم تسليم 1500 أسرة مستحقة لقطع أراضٍ بديلة، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل المرافق والخدمات لهم.