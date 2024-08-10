عمرو أديب بعد بكاء سارة سمير لتتويجها بفضية الأولمبياد: ناس عندها دم

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علق الإعلامي عمرو أديب، على بكاء الرباعة سارة سمير بعد حصولها على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbx مصر»، مساء السبت: «اللي يشوف سارة سمير وهي تبكي بعد ما خدت الميدالية يعرف إن فيه ناس عندها دم».

وأضاف أنه يتابع سارة سمير منذ سنوات في برنامجه، وواجهت مشكلات كثيرة بينها مشكلة في أولمبياد طوكيو لكنها واصلت التدريب رغم كل الصعوبات.

وأشار إلى أن سارة استطاعت أن تحرز الميدالية الفضية اليوم، متابعًا: «وهي بترفع كإنها بتزغرد.. سارة النهاردة وهي بترفع الحديد كان فيه إيدها ملبن ومزيكا.. بترفع الحديد وهي حديد».

واستكمل: «أشكر سارة سمير على العرق والضغط والدم والمجهود والغيرة على البلد إنها عاوزة تقدم حاجة لبلدها وعائلتها وتفرح الناس».



وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبطال مصر الحاصلين على ميداليات في أولمبياد باريس وهم أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد.

وقال في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك، مساء السبت: «أتوجه بالتهنئه لأبطال مصر في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ لقد رفعتم اسم مصر عاليًا.. أحمد الجندي الحائز علي الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، وسارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، السيد الحائز علي الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف».

وأضاف: «إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي».

ومنح أحمد الجندي الميدالية الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد «باريس 2024» بفوزه بمسابقة لعبة الخماسي الحديث.

ونجح الجندي في التتويج بالميدالية الذهبية في إنجاز تاريخي بكسر الرقم القياسي العالمي بعد حصوله على إجمالي نقاط بلغ 1555 نقطة.

وحصدت الرباعة المصرية، سارة سمير، الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 81 كيلو بأولمبياد باريس 2024 بمجموع 268.

ونجحت سارة في المحاولة الأولى برفع 113 خطف، والمحاولة الثانية برفع 117 خطف، وفشلت في المحاولة الثالثة برفع 119، لتنهي منافسات الخطف في المركز الثالث.

ونال اللاعب محمد السيد الميدالية البرونزية في سلاح الشيش في أولمبياد باريس 2024، عقب فوزه على بطل المجر.