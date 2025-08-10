قامت نيابة مركز شرطة دمنهور، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور بمناظرة جثمان سيدة توفيت متأثرة؛ إثر قيام زوجها بخنقها بيديه حتى فارقت حياتها، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وكذلك عمل تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكيبها.

وكانت مساكن الموقف الجديد، التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور، قد شهدت واقعة مؤسفة راح ضحيتها "سماح.م"، ربة منزل، مقيمة بناحية محافظة الفيوم، وذلك على يد زوجها خنقا، في ظل ظروف غامضة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكيبها.

وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة، بمصرع "سماح.م"، ربة منزل، ومقيمة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مساكن الموقف الجديد بدائرة المركز، وتم الحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث، برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، والرائد عطية الهلالي رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكيبها.