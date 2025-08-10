تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان سلسلة من الفعاليات للأطفال ضمن يوم ثقافي وفني يقام في إطار مبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية"، وذلك يوم الأربعاء المقبل في عدة مواقع ثقافية.

تبدأ الفعاليات في تمام العاشرة صباحا بمكتبة السلام الثقافية، حيث تقام عدة لقاءات ثقافية، منها للكاتبة فوزية الباز بعنوان "النيل هوية وتاريخ"، وحوار آخر تقدمه الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل تحت عنوان "النيل محبة واستدامة".

كما يعرض فيلم وثائقي عن نهر النيل، وتقام ورشة حكي عن أسطورة عروس النيل في الثقافة المصرية القديمة.

ويشهد اليوم عرض كورال لفريق أطفال المركز الثقافي بمنطقة "معا"، بالإضافة إلى ورش أشغال يدوية لتنمية مهارات الأطفال الإبداعية، تشمل قص ولصق بالفوم الملون، صنع ميدالية علم مصر من الخرز، عمل أقنعة من الفوم، وتصميم ماكيت عن نهر النيل. كما تقام ورش فنون تشكيلية للرسم الحر على، إلى جانب ورشة رسم على الوجه لإسعاد الأطفال.

وبالتوازي، يستقبل متحف ركن فاروق أطفال جمعية عزبة الوالدة والكشافة، حيث ينفذ الأطفال جدارية فنية بعنوان "النيل والحياة"، مع ورش رسم على الوجوه وعرض تنورة.

وفي الخامسة مساء، يحتضن نادي وزارة الري فعاليات للأطفال من جمعية التثقيف الفكري بحلوان، وجمعية التثقيف الفكري بمصر القديمة، وأطفال حي الأسمرات، حيث تقدم د. جيهان حسن حوارا ثقافيا لبناء وعي الأطفال تحت عنوان "نهر النيل تراث واستدامة"، إلى جانب سرد حكايات شعبية عن عروس النيل.

كما تقام ورش فنية متنوعة، منها عمل كروت رسائل توعوية للحفاظ على نهر النيل، ورش تشكيل فنية ثنائية الأبعاد مجسمة بالصلصال لخرائط مصر ونهر النيل، ورسم جدارية عن جماليات النهر، إلى جانب ورش أشغال يدوية تحت شعار "اصنع هديتك"، وتشمل التشكيل بالورق والفوم الملون وصنع حلي، ورسم على الوجوه، وعرض عرائس ماريونت لفريق "أجيال".

تنفذ الفعاليات الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بهدف إعادة ترسيخ قيمة النيل في وجدان الأجيال الجديدة، وتعميق الوعي بتاريخ هذا الشريان العظيم في إطار ثقافي وإبداعي يعكس ثراء التراث المصري.