آخر ما كتبه الصحفي أنس الشريف قبل دقائق من استشهاده

استشهد الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلا قناة الجزيرة في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وقبل دقائق قليلة للغاية من استشهاده، كتب الصحفي أنس الشريف منشورًا عبر حسابه بمنصة إكس عن القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال أنس في منشوره الأخير: «قصف لا يتوقف منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة».

وأرفق أنس منشوره، بمقطع فيديو يوثق القصف الإسرائيلي على المدينة شمالي القطاع.

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

وشنَّ جيش الاحتلال، قصفًا أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي بغزة، استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهما، حسبما نقلت قناة الجزيرة.

وأفادت قناة الجزيرة بأن القصف الإسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي.

وكان جيش الاحتلال قد شن حملة تحريض واسعة النطاق على الصحفيين في غزة، وتحديدًا أنس الشريف، علمًا بأن عشرات الصحفيين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.