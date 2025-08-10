فيضانات مفاجئة تلغي اليوم الأخير من معرض ولاية ويسكونسن وتسبب دمارا بالغرب الأوسط الأمريكي

تسببت الفيضانات المفاجئة في إلغاء اليوم الختامي من معرض ولاية ويسكونسن، اليوم الأحد، فيما أدت الأمطار الغزيرة المستمرة في نحو 6 من ولايات الغرب الأوسط الأمريكي إلى عمليات إنقاذ من المياه وانقطاع الكهرباء وإغلاق طرق.

وأعلن منظمو معرض ولاية ويسكونسن إلغاء اليوم الأخير من الحدث الذي استمر 11 يوما، بعد أن غمرت المياه أرض المعرض في مدينة ويست أليس، الواقعة على مشارف ميلووكي.

وقال المنظمون في بيان: "نشعر بالحزن لعدم تمكننا من تقديم هذا اليوم الأخير من معرض ولاية ويسكونسن، لكننا نعلم أن هذا هو القرار الأفضل في ظل الظروف الحالية والتوقعات الجوية المقبلة".

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات ومراقبة للفيضانات في أجزاء من ولايات كانساس وآيوا ونبراسكا وميزوري وإلينوي وويسكونسن. وبعد أن بدأت الأمطار يوم السبت في بعض المناطق، توقع خبراء الأرصاد "جولات متكررة من الأمطار الغزيرة" مصحوبة بالبرد والرياح المدمرة واحتمال حدوث أعاصير متفرقة اليوم الأحد.