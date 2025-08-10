استئناف دخول شاحنات مساعدات غزة من معبر رفح البري بعد انتهاء العطلة الأسبوعية

استأنفت الجهات المختصة، اليوم الأحد، أعمال الدفع بقوافل شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزه، عند معبر رفح البري، باتجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني، وذلك بعد توقف دخول المساعدات يومي الجمعة والسبت الماضيين بسبب الإجازة الأسبوعية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري، إدخال عشرات الشاحنات من عند معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، ليتم تسليمها للجهات الفلسطينية المختصة، وفقا للخطوات المتبعة ومن بين الشاحنات 3 شاحنات تحمل الوقود المخصص للقطاعات الطبية ومحطات المياه.

وذكر المصدر، أن عدد الشاحنات التي تم إدخالها من عند معبر رفح البري منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي بلغ 1474 شاحنة فقط، خلال 10 أيام عمل، وكانت مقدمة من الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودولة الإمارات ودولة قطر والسعودية والكويت وهيئة UN وذلك تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وبحسب إحصائية لعدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة بعد أحداث 7 أكتوبر عبر معبر رفح قبل توقف دخول المساعدات في 17 مارس الماضي بلغ 37412 شاحنة متنوعة، إلى جانب 28584 طنًا من الغاز، و60345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين.