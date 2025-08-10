رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس جامعة بنها السابق قبل مناقشة دكتوراه حول خصوبة الجاموس المصري

استقبل الدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها السابق ورئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور سمير الشاذلي، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور بسيوني هليل، عميد الكلية السابق.

جاء اللقاء قبيل مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "تأثير إضافة بعض المستخلصات النباتية على خصوبة السائل المنوي في طلائق الجاموس المصري"، المقدمة من الباحث أحمد محمد فوزي رضوان، المدرس المساعد بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي.

رحب رئيس جامعة كفر الشيخ بالضيف، معربًا عن تقديره لتشريفه ومشاركته في المناقشة، واستعرض تطور الجامعة وإنجازاتها في المجالات التعليمية والبحثية.

أعرب الدكتور جمال سوسة عن سعادته بالزيارة، مشيدًا بدور الجامعة في خدمة البحث العلمي والتعليم والمجتمع، ومتمنيًا لها المزيد من التميز.

تشكّلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور جمال سوسة رئيسًا، والدكتور إسماعيل إبراهيم مشرفًا ومناقشًا، والدكتور عادل رضوان مناقشًا داخليًا، والدكتور بسيوني هليل مشرفًا ومناقشًا، والدكتور عصام المعدلي مشرفًا رئيسيًا.

وفي الختام، منحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراه، مشيدة بمستوى الرسالة ومتمنية له التوفيق في مسيرته الأكاديمية.