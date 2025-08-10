رئيس جامعة المنيا يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين وكلاء لبعض الكليات

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات بتعيين وتجديد تعيين عدد من الوكلاء، بكليات الزراعة والتربية والهندسة والعلوم والتمريض والصيدلة والتربية للطفولة المبكرة.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحديث وتنظيم القيادة الأكاديمية والإدارية بمختلف الكليات، بما يمثلونه من ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، وبما يضمن تعزيز كفاءة الأداء وحسن سير العمل الأكاديمي والإداري بكفاءة وفاعلية، ودعمًا لخطط الجامعة نحو التطوير المستمر والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري.

وتضمنت القرارات، تعيين الدكتور أحمد صلاح محمد حسين وكيلا لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى أحمد الراوي، والدكتور خالد ربيع وكلاء لكلية الهندسة لشئون الطلاب والدراسات العليا، والدكتور محمد عبدالرحمن عبدالجابر، والدكتور علاء إسماعيل النشار وكلاء لكلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتعليم والطلاب، والدكتورة سحر أحمد وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية التمريض.

وتعيين كل من: الدكتورة أمل كمال، والدكتور خالد محمد بدر الدين، والدكتور ممدوح نبيل، وكلاء لشئون الدراسات العليا والتعليم والطلاب، وخدمة المجتمع بكلية الصيدلة، وتعيين وكلاء جدد بكلية التربية للطفولة المبكرة الدكتورة غادة فرغل، والدكتورة سهير كامل وكلاء لشئون الدراسات العليا، والتعليم والطلاب.

وتضمنت قرارات تجديد التعيين بكلية الزراعة، كل من الدكتور محيي الدين محمد عبدالعظيم وكيلا لشئون الدراسات العليا، والدكتور حمدان إبراهيم للإشراف على وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع.

بينما جاءت قرارات تجديد التعيين بكلية التربية للدكتور حسام محمود للدراسات العليا، والدكتورة أسماء عبد الحميد لخدمة المجتمع.

وبكلية التمريض، جدد تعيين الدكتور إقبال عبدالرحيم وكيلا للكلية لخدمة المجتمع، وتعيين الدكتور هاني السيد، وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية التربية للطفولة المبكرة.