ضبط تاجر أسمدة لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تاجر أسمدة لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى اتجار " تاجر أسمدة "- مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية - فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال تعامله مع أحد المصادر وضبط بحوزته : " 3200 دولار أمريكى ، 2100 ريال سعودى ،1735 درهم إماراتى، 28 ألف جنيه مصرى" وهاتف محمول بفحصه تبين وجود العديد من الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه غير المشروع.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.