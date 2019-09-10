ضبط سيدة ادعت عملها بالداخلية وتلفظت بألفاظ تسيئ للعاملين بها على «فيسبوك»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سيدة ادعت عملها بالوزارة وتلفظت بألفاظ تسيىء للعاملين بها ،وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو لها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بدائرة مركز السنبلاوين، أثناء استقلالها سيارة أجرة.

وعقب فحص أجهزة الوزارة ، تبين أن المذكورة تهزي بكلمات غير مفهومة، وسبق ترددها على أحد أطباء الأمراض النفسية لتلقى العلاج، كما تبين قيام أحد الأشخاص بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، ونشره وتداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " دون علمها.

وبعرض المذكورة على النيابة رفقة التحريات المشار إليها .. قررت إخلاء سبيلها بضمان مالي.. وتم تسليمها لأهلها لحسن رعايتها.