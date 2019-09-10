الزراعة: كارت الفلاح سيساهم في توفير الدعم والأسمدة بشكل أسرع

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن تخصيص كارت للفلاح المصري، سيعمل على مساعدة الدولة في توفير الدعم و الأسمدة للفلاح، وأيضًا سرعة حصر المحاصيل المختلفة التي تقوم الدولة بشرائها، وبالتالي سرعة تحويل الأموال للمزارعين.

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن تخصيص الكارت سيعود بالنفع على الدولة في الاستفادة بقاعدة البيانات التي توفر المعلومات المتكاملة التي تحتاجها في حالة اتخاذ قرارات حيال المزارعين.

وأضاف أن خطة وزارة الزارعة تجاه الفلاح المصري الفترة المقبلة تتضمن تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، والوصول للتنمية المستدامة التي تحقق طفرة في الاقتصاد والمجتمع والبيئة، والعمل على توفير كم هائل من التقاوي ليخدم المزارع مما يزيد من إنتاجيته وأرباحه المادية ويساهم في تقليل المياه، مشيرًا إلى وجود برنامج وطني لإنتاج التقاوي الخاصة بمحاصيل الخضر والفاكهة المستوردة وتوفيرها محليًا.

وتحتفل مصر في التاسع من سبتمبر من كل عام بعيد الفلاح، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي، والذي أصدره الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، عام 1952.