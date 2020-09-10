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أصالة تعلن فشلها في الترويج لألبومها الجديد لا تستلم

أصالة
أصالة

نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 9:00 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 9:00 م

أعلنت المطربة أصالة فشلها في تسويق ألبومها الجديد "لا تستلم"، ومخالفتها التعليمات التي وضعتها كي تنفذ الخطة الإعلانية للألبوم، حيث تغلبت مشاعرها عن كل ما كان مخططًا سابقًا.

وقالت أصالة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق (ألبومي) لا تستسلم، وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

وأضافت "لأنّني لمّ أفصل نفسي وما أشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي، والكثير من الحياديّه، إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّ الإعلانيّة، وفعلت ما أفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي، أنّ أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أيّ شيء، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري".

وأوضحت "الّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ما ذكرت حتّى الكركبة والّلخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي ،قبلتوني متلّ ما أنا وهاد منّ عظيم حظّي".

واختتمت كلامها: "آخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لا تستسلم هو بالحقيقة متلّ ما ذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّدة".

 

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كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق (ألبومي) #لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لاشيء يكون إلّا إنّ شاء الله .. ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني ، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّه .. إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت ومااستطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري ، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّه الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه .. أنا أنا ومابعرف كون غير هيك .. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا .. والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره ، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة والّلخبطه الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي .. قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي .. وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه #لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر ( هو روحي مُتجسّده) .. Photography @elirezkallah Dress @nicolasjebran @nicolasjebranworld Jewelry @vmarbymaral @vmarjewelry Makeup @bassamfattouh Hair @tonysawayasalon Produced by @plastikstudios @audiorotana @sahamtunes #أصالة #Assala

A post shared by Assala (@assala_official) on

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