أصالة تعلن فشلها في الترويج لألبومها الجديد لا تستلم

أعلنت المطربة أصالة فشلها في تسويق ألبومها الجديد "لا تستلم"، ومخالفتها التعليمات التي وضعتها كي تنفذ الخطة الإعلانية للألبوم، حيث تغلبت مشاعرها عن كل ما كان مخططًا سابقًا.

وقالت أصالة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق (ألبومي) لا تستسلم، وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

وأضافت "لأنّني لمّ أفصل نفسي وما أشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي، والكثير من الحياديّه، إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّ الإعلانيّة، وفعلت ما أفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي، أنّ أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أيّ شيء، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري".

وأوضحت "الّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ما ذكرت حتّى الكركبة والّلخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي ،قبلتوني متلّ ما أنا وهاد منّ عظيم حظّي".

واختتمت كلامها: "آخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لا تستسلم هو بالحقيقة متلّ ما ذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّدة".