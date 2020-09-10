تسجيل 1161 إصابة جديدة بكورونا في جمهورية التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل 1161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لراديو (براغ الدولي) اليوم الخميس - أنه مازال هناك 244 شخصا يخضعون للعلاج بالمستشفيات بينهم 57 شخصا في حالة خطيرة.

وتشهد التشيك أعلى معدل لانتقال العدوى بين جيرانها، ما دفع بالحكومة إلى فرض إجراءات جديدة، والزام المواطنين بارتداء الكمامات في المحلات التجارية ومراكز التسوق ووسائل النقل العام ومرافق الرعاية الصحية والاجتماعية، والزام الحانات والمطاعم باغلاق ابوابها بحلول منتصف الليل.