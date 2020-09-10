وزير التعليم العالي يكرم الأولى على مستوى الجمهورية مكفوفين في الثانوية العامة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأربعاء، الطالبة ردينة سعد صلاح الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية مكفوفين.

وهنأ الوزير الطالبة على تفوقها، وحثها على مواصلة الجد والاجتهاد خلال مرحلة التعليم الجامعية، وبذل المزيد من الجهد.

كما وجه الشكر لأسرة الطالبة على ما بذلوه مع ابنتهم من مجهود خلال فترتي الدراسة والامتحانات، رغم ما تمر به البلاد من جائحة كورونا.

وتناول اللقاء حوار أبوي بين الوزير والطالبة عن طموحاتها المستقبلية ورغبتها في الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشيرة إلى موهبتها في كتابة المقالات، والقصص القصيرة، وتفوقها الدراسي في المراحل الدراسية المختلفة، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في المرحلتين الإعدادية والابتدائية.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء عن تقديم جميع أوجه الدعم للطالبة، وتذليل أي عقبات؛ لتحقيق حلمها واستمرار تفوقها العلمي.

وفي ختام اللقاء أهدى عبدالغفار، الطالبة شهادة تقدير وميدالية تعبيرًا عن تفوقها وما بذلته من جهد خلال العام الدراسي.