يستعد مغني المهرجانات أوكا لطرح كليب أحدث أغنياته بعنوان "1991"، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطرح أوكا، أمس، البوستر الدعائي للأغنية، والذي ظهر فيه بإطلالة تسعيناتي مميزة، والذي نشرته زوجته الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "أغنية الجيل وكل جيل 1991، الجيل اللي اتدلع وربنا يسامح جوزي على الشنب ده، يخلص الكليب وهيتحلق على طول، مبروك يا حبيبي ربنا يديك على قد تعبك ومجهودك.. 1991 قريبا بالأسواق".

ومن المقرر أن تشاركه مي بغناء مقطع من الأغنية، وهي من ألحان وتوزيع أوكا.

وطرح أوكا في يوليو الماضي أول أغنياته الخاصة بعد انفصاله عن "أورتيجا" بعد 10 سنوات من التعاون، وتحمل اسم "هأأو"، وهي من توزيعه، وكلمات "إيسو"، وشاركه الغناء "هيصة".