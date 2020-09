View this post on Instagram

أغنيه الجيل وكل جيل #1991 الجيل اللي إتدلع 😷😷😷وربنا يسامح جوزي ع الشنب ده يخلص الكليب وهيتحلق علطول 😂😂😂 مبروك يا حبييي ربنا يديك علي أد تعبك ومجهودك #١٩٩١ قريبا بالأسواق @g.oka_official