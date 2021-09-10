يعتزم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، زيارة المجر يوم الأحد المقبل، في أول زيارة بابوية للبلاد منذ 25 عامًا.



وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يعقد البابا فرنسيس اجتماعًا مع الرئيس المجري يانوش أدير، ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، قبل المشاركة في القداس الإلهي في ختام ما يعرف بـ"مؤتمر الأفخارستية الدولي" في دورته الـ52، وهي فاعلية تستمر لمدة أسبوع تُعقد كل 4 سنوات ويجتمع خلالها الكاثوليك من جميع أنحاء العالم.



ومن المتوقع أن يجذب القداس ما يصل إلى 100 ألف شخص بالعاصمة المجرية (بودابست)، على الرغم من مخاوف بشأن ارتفاع جديد في حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) هناك.



ويعتزم البابا فرنسيس بعد ختام زيارته إلى المجر السفر إلى سلوفاكيا قبل العودة إلى "روما" في الـ15 من شهر سبتمبر المقبل.