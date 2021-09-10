ياسمين عبد العزيز تطمئن جمهورها علي حالتها الصحية وتعلن: وحشتوني جدا

بعد غياب طويل منذ تعرضها لمحنتها المرضية الاخيرة، نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة لسريرها التي ترقد عليه بإحدي المستشفيات في سويسرا عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي، وعلقت علي الصورة:

جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا .

وتابعت: الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الاخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم، هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .

واكملت ياسمين عبدالعزيز: كفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا، لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه، وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني، وعديت المحنه علي خير الحمد لله .

وختمت تعليقها: كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي .

يذكر ان الفنانة ياسمين عبد العزيز سافرت منذ قرابة شهر لسويسرا لإستكمال رحلة علاجها، حيث عانت من مضاعفات شديدة، بعد اجراءها لإحدي العمليات الجراحية بمستشفي خاص بالقاهرة.