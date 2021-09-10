وضع حجر الأساس للمعهد الأزهرى بقرية ابو شروف بسيوة

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، بوضع حجر أساس المعهد الأزهرى للتعليم الاساسى (إبتدائي واعدادى) بقرية ابو شروف على بعد ٤٠كم غرب مدينة سيوة، وذلك بمساحة ٢٥٠٠ م٢ بتكلفة ١٥مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي وطابقين يضم ١٨ فصلاً وإستراحة، بالإضافة إلى مقترح أقامة ملعب خماسي، وذلك بدعم وتمويل من مشيخة الازهر الشريف.

رافق محافظ مطروح خلال وضع حجر أساس المعهد الأزهرى بابو شروف كلاً من النائبة فتحية السنوسى عضو مجلس النواب والشيخ عبد العظيم سالم مدير الأدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والعميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، وشيوخ الواحة ومديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.